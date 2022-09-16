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Общество16 сентября 2022 12:44

В парке в Башкирии открыли стелу в честь погибшего на Украине Максима Серафимова

Ранее военного удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России
Источник:kp.ru
фото: glavarb,ru

фото: glavarb,ru

Сегодня, 16 сентября, в парке «Патриот» в Чишминском районе Башкирии была открыта стела в честь погибшего в спецоперации на Украине Максима Серафимова. На церемонии присутствовал глава республики Радий Хабиров. Он возложил цветы к монументу. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

– Мы открываем стелу в честь Героя России Максима Серафимова. Тем самым мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку. Все вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им, – сказал руководитель региона. – Уважаемые Владимир Викторович и Алина Олеговна [родители Максима Серафимова]! Мы благодарим вас за то, что вы воспитали настоящего героя. Память Максима Серафимова и всех, кто погиб, защищая Родину, – святая для нас.

Погибшему в спецоперации Максиму Серафимову было 27 лет. Он учился в уфимском центре образования №40. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году его направили в войсковую часть Пскова.

В последнем бою Серафимов накрыл своим телом брошенную противником гранату и спас товарищей. За это его посмертно удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России. В конце августа именем военного был назван парк «Патриот».