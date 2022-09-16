Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 15 сентября, в Уфе два водителя сбили пешеходов и скрылись с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первое происшествие случилось вечером во дворе на проспекте Октября. Водитель неустановленной автомашины наехал на 53-летнего мужчину. Пешеход из-за случившегося получил травму ноги, ему потребовалась помощь врачей.

Вторая авария произошла около полуночи на улице Краснодонская. Неустановленный водитель сбил на пешеходном переходе без светофора 40-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезную травму голову, ей потребовалась госпитализация.

Оба водителя не оказали какой-либо помощи и мужчине, и женщине. Они вызвав скорую, скрылись с мест ДТП.

Оба водителя, не оказав помощи пострадавшим, не вызвав скорую медицинскую помощь покинули места дорожных аварий. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают их личности.