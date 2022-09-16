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Общество16 сентября 2022 12:59

Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на социальные контракты

Помимо республики, финансирование получили еще 63 региона страны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на помощь гражданам в форме социального контракта

Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на помощь гражданам в форме социального контракта

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на помощь гражданам в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в федеральном кабмине, решение о дополнительном финансировании социальных контрактов связано с индексацией с 1 июля прожиточного минимума на 10%. Также господдержка потребовалась из-за увеличения единовременных выплат по соцконтракту.

– С 1 июля эти выплаты были увеличены на 100 тыс. рублей. Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – с 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, – рассказали в правительстве России.

Помимо Башкирии, деньги на соцконтракты получили еще 63 региона страны. Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,6 млрд рублей.

Социальный контракт – это договор между органами соцзащиты и малоимущим гражданином или семьей. Соглашение позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.