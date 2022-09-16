Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на социальные контракты

Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на помощь гражданам в форме социального контракта Фото: Лия МУРАДЬЯН

Правительство России выделило Башкирии 28,4 млн рублей на помощь гражданам в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение 15 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в федеральном кабмине, решение о дополнительном финансировании социальных контрактов связано с индексацией с 1 июля прожиточного минимума на 10%. Также господдержка потребовалась из-за увеличения единовременных выплат по соцконтракту.

– С 1 июля эти выплаты были увеличены на 100 тыс. рублей. Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – с 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, – рассказали в правительстве России.

Помимо Башкирии, деньги на соцконтракты получили еще 63 региона страны. Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,6 млрд рублей.

Социальный контракт – это договор между органами соцзащиты и малоимущим гражданином или семьей. Соглашение позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.