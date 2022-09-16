В Башкирии COVID-19 за сутки заразилось еще 638 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии короавирусом за сутки заразилось еще 638 человек. Это следует из статистики, опубликованной региональным Министерством здравоохранения.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике заболело инфекцией 306 719 человек. В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии проходят лечение 257 пациентов. Из них 163 являются людьми в возрасте старше 60 лет. На дому пытаются одолеть коварную болезнь 3 599 граждан республики, среди них 998 пожилых людей.

С 2020 года выписались с выздоровлением 297 059 пациентов, 335 – за минувшие 24 часа.

К сожалению, без жертв за прошедший день – ковид унес жизни трех человек. Всего количество умерших из-за COVID-19 в Башкирии достигло 5 804 человек.

В республике, тем временем, продолжается прививочная кампания. За сутки в регионе первый компонент вакцины получили 14 033 человека (всего – 3 276 669), второй – 7 574 (3 022 376).