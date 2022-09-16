Водитель Toyota RAV4 из Уфы сбил быка на трассе и отсудил у его хозяина 250 тыс. рублей

Житель Уфы за рулем автомобиля сбил быка и подал иск на его владельца с требованием взыскать с него более 500 тыс. рублей

Житель Уфы за рулем автомобиля сбил быка и подал иск на его владельца с требованием взыскать с него более 500 тыс. рублей. Дело рассматривал Бирский межрайонный суд Башкирии. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба инстанции.

ДТП произошло в ночное время в июне текущего года. Истец на Toyota RAV4 столкнулся с быком, который внезапно выскочил на дорогу. Иномарка получила механические повреждения. Водитель оценил материальный ущерб в 538 тыс. рублей, еще 10 тыс. он потратил на услуги эксперта. Мужчина попросил взыскать общую сумму с собственника животного, «который своими действиями допустил его безнадзорный выгул». Суд решил, что в деле не все так однозначно и углядел вину как со стороны водителя, так и со стороны хозяина быка.

– В совершении дорожно-транспортного происшествия усматривается вина как водителя, не избравшего такую скорость движения, которая обеспечивала бы возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и при возникновении опасности, не позволившей ему остановиться для предотвращения столкновения, так и собственника быка, который не обеспечил надзор за его содержанием, в результате чего бык в темное время суток бесконтрольно выбежал на автодорогу без присмотра, чем создал аварийную ситуацию, – отметил судья.

На ответчика было решено возложить степень вины в размере 45%. С него взыскали чуть больше 250 тыс. рублей: 242,4 тыс. – за материальный ущерб, 4,5 тыс. – расходы на оплату эксперта, 3,8 тыс. – госпошлина и 900 рублей – услуги нотариуса.