Хабиров поддержал идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах России для участия в специальной военной операции на Украине Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах России для участия в специальной военной операции на Украине. Хабиров поделился своими мыслями по этому поводу в интервью РИА-Новости 16 сентября.

– Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня – это поддержка специальной военной операции, – сказал руководитель республики. – В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям – поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой.

Напомним, 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы каждого региона России способны собрать по 1 тыс. добровольцев для отправки в зону спецоперации, что позволило бы закрыть ее задачи в короткий срок.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии сформированы сразу два добровольческих батальона. Оба названы в честь Героев России – Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.