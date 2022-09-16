В Уфе пенсионерка вывалила штукатурку с потолка своей квартиры перед вице-мэром

кадр видео: телеграм // «Нет времени на раскачку»

В Уфе на форуме «Управдом», организованном местными чиновниками, пенсионерка вывалила куски штукатурки и бетона с потолка своей квартиры на стол перед вице-мэром Сергеем Кожевниковым. Об этом 14 сентября в телеграм-канале «Нет времени на раскачку» сообщил журналист Николай Бажин.

По словам репортера, решившуюся на перформанс горожанку зовут Фарида Гайсина. Она живет на девятом этаже дома №38 по улице Вологодской. Отчаянная пенсионерка решилась вывалить штукатуру перед вице-мэром, потому что у ее квартиры, как она сказала, регулярно течет крыша и между панелями идут трещины. Женщина заявила, что капремонт дома, где она живет, произойдет только через 30 лет.

«КП-Уфа» попросила администрацию города прокомментировать произошедшее. Там рассказали, что Сергей Кожевников вечером 15 сентября лично поехал к Гайсиной домой, чтобы удостоверится, говорит ли она правду.

– В целом кровля дома №38 по улице Вологодская находится в нормальном состоянии. Протечек внутри подъезда нет, как и внутри квартиры пенсионерки. Однако было дано поручение Управляющей компании, которая курирует этот дом, провести соответствующие работы. Осмотреть потолок, верхние части стен квартиры и, если требуется, привести их в надлежащее состояние, – рассказали в мэрии.

Там добавили, что текущим летом в доме №38 в рамкамх капремонта были отремонтированы отопление и лестничные клетки. За это проголосовали сами собственники квартир.