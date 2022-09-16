ГИБДД Башкирии 16 сентября объявила массовые проверки водителей

16-18 сентября на территории Башкирии пройдут массовые проверки водителей для профилактики ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и в выходные дни, 16-18 сентября, на территории Башкирии пройдут массовые проверки водителей для профилактики ДТП. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов. По его словам, в рейдах будет задействован весь личной состав и другие службы полиции.

– Приветствуются и неравнодушные люди, информирующие нас о нетрезвых водителях. В эти дни мы работаем со средствами массовой информации. Инспекторский состав ориентирован на выявление нетрезвых водителей и выявление грубых нарушений, чтобы исключить из транспортного потока правонарушителей, – пояснил Севастьянов.

В Уфе проверки водителей будут организованы сегодня и завтра. Начальник ГИБДД Башкирии выразил надежду, что принимаемые меры поспособствуют спокойному передвижению жителей по дорогам.