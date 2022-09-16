ПФР Башкирии направил 6,5 млрд рублей ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет

Пенсионный фонд России по Башкирии направил 6,5 млрд рублей ежемесячных выплат родителям 145,5 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет

Пенсионный фонд России по Башкирии направил 6,5 млрд рублей ежемесячных выплат родителям 145,5 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В ПФР рассказали, что по заявлениям о назначении выплаты, поданным до 1 октября, она будет осуществляться за прошедший период, начиная с 1 апреля, и не ранее месяца достижения ребенком 8-летнего возраста. По заявлениям, поданным после 1 октября, выплаты начинаются с месяца достижения ребенком восьми лет, если обращение последовало не позднее полугода с этого месяца. В остальных случаях перечисления проводятся с месяца обращения заявителя.

Выплаты назначаются после оценки нуждаемости в семьях, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Башкирии он составляет 10 679 рублей.

Срок рассмотрения заявления на получение выплаты может достигать 10 рабочих дней, а в отдельных случаях – и 30.