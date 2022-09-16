В уфимском ГДК покажут спектакль про внезапно разбогатевшую кассиршу

В понедельник, 10 октября, в уфимском ГДК состоится премьера антрепризного спектакля «Большой куш». Постановка московского режиссера Антона Непомнящего обещает быть самой смешной в текущем театральном сезоне. Главные роли в спектакле исполнят звёзды «Реальных пацанов» Николай Наумов и Мария Шекунова, главный герой «Патриота» Антон Жижин и мэтр отечественного кинематографа Леонид Громов.

В центре сюжета авантюрной комедии «Большой куш» - милая и весёлая девушка Вера Савичева, которая живёт в небольшом городке, какие сотнями разбросаны на просторах России. Вера работает кассиром в продуктовом магазине и ее жизнь протекает ровно и даже скучновато: домашние заботы, конфликты с руководством, в общем, все как у всех.

И вот однажды жизнь кассирши меняется кардинально. Вера выигрывает миллиард рублей в лотерею!

Что происходит дальше с внезапно разбогатевшей кассиршей, зритель узнаёт из лирическо-комедийного сюжета, наполненного неожиданными событиями и сыгранного мастерами жанра.

Отметим, что труппа спектакля «Большой куш» этой осенью впервые отправилась на гастроли. Помимо уфимцев антрепризу увидят жители Магнитогорска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска и Северодвинска.

Дата: 10 октября 2022 г.

Место: Городской дворец культуры, проспект Октября, 137

Начало: в 19:00

Продолжительность: 2 часа 20 минут с учетом антракта

Стоимость билетов: от 700 до 2 300 рублей

Билеты можно приобрести в кассах ГДК и на сайте https://ufa.kassy.ru/events/teatr/2-14338/

Информация и бронь по телефонам: 200-8000, 8-909-747-38-32