За башкирским Стерлитамаком загорелась трава на площади 7 тыс. квадратных метров

фото: МЧС РБ

Вечером 15 сентября за башкирским городом Стерлитамаком загорелась трава на площади 7 тыс. квадратных метров. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент случился в селе Мариинском, за проспектом Октября. На место происшествия в течение шести минут после вызова в 20:55 были направлены силы и средства МЧС.

– Горение было локализовано в 21:13, ликвидация открытого горения в 21:41 на площади 0,7 га. Какие-либо постройки не горели, – рассказали в экстренном ведомстве.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.