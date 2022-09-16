Четыре офисные сотрудницы Башкортостана претендуют на три миллиона рублей и титул «Мисс Офис – 2022»

19 сентября стартует интернет-голосование за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». В этом году четыре участницы из Башкортостана допущены к голосованию на сайте конкурса. Поддержите девушек – проголосуйте!

Четыре сотрудницы местных компаний принимают участие в полуфинале Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». Интернет-голосование продлится с 19 сентября по 9 октября на сайте конкурса, по итогам которого из 115 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти девушки получат возможность представить себя, свою компанию и свой город в финале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

В этом году в Башкортостане прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

- Адиатулина Роза, Руководитель отдела по работе с клиентами, ООО «Уралснабресурс», г. Уфа

- Гареева Екатерина, Генеральный директор, ИП Гареева Е. Р., г. Уфа

- Казакова Юлия, Помощник Директора Центра Молодежного Творчества, «ФГБОУ ВО Башкирский Государственный Аграрный Университет», г. Уфа

- Хазырова Инера, Исполнительный директор по работе с автодилерами, Страховая компания «ВСК», г. Стерлитамак

Чтобы поддержать девушек необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Их имена мы узнаем 10 октября на сайте конкурса. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2022», которое состоится 19 ноября в Москве.

Всех участниц финального шоу будут ждать сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. Онлайн-трансляцию финала 2021 года посмотрели более шести миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2021 года –www.missoffice.org/online.php

Проголосовать за участниц полуфинала – www.missoffice.org/contestants/2022/

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор – компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к PR-менеджеру Марианне Ференчук +7 (495) 995-00-43, доб. 70654, fma17@bony.komus.net