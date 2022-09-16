ФАС нашла нарушение в закупке медоборудования для строящейся поликлиники в Уфе

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение в закупке лабораторного оборудования на 13 млн рублей для строящейся поликлиники

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение в закупке лабораторного оборудования на 13 млн рублей для строящейся поликлиники №9 в уфимском микрорайоне Затон. С жалобой в надзорный орган обратилась компания «Медтехника», которая собиралась участвовать в аукционе Управления капстроительства республики на поставку в лечебницу изотермического амплификатора. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

– Антимонопольным органом установлено, под требования заказчика подходит оборудование только одного производителя. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе, – рассказали ФАС.

Заказчику – Управлению капстроительства Башкирии – выдали предписание устранить допущенное нарушение. Кроме того, антимонополисты намерены возбудить административное дело.

Ранее ФАС уже находила нарушения при закупке оборудования для поликлиники №9 в Уфе. Тогда речь шла об аппаратах УЗИ: заказчик так же выставил требования к технике, которые соответствуют только одному производителю.