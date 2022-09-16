Парламент Башкирии предложит Госдуме повысить штрафы за незаконный сбор металлолома

Парламент Башкирии предложит Госдуме России повысить штрафы за незаконный сбор металлолома до 400 тыс. рублей

Парламент Башкирии предложит Госдуме России повысить штрафы за незаконный сбор металлолома до 400 тыс. рублей. Решение о внесение инициативы депутаты Госсобрания-Курултая намерены принять 22 сентября.

– Законопроект направлен на борьбу с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Предлагается вынести эту деятельность в отдельный состав административного правонарушения и установить штрафные санкции.

Законопроект предусматривает штрафы для тех, кто без лицензии занимается заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов. ИП предлагается штрафовать на 30 тыс. рублей (при повторном нарушении – на 50 тыс.), юрлиц – на 200 тыс. (400 тыс.). Инициатива также предполагает конфискацию металла.

По словам Толкачева, сфера обращения с металлами носит «теневой характер», а ее масштабы «исчисляются невообразимыми суммами». Нелегальные пункты не платят налоги, не финансируют правильную организацию техпроцесса, обучение и аттестацию специалистов, а также хранят лом как попало с ущербом окружающей среде.

– Дельцы работают без оформления документов и принимают абсолютно любой лом. В результате с кладбищ пропадают ограды, а с улиц исчезают автодорожные знаки, мусорные баки, канализационные люки и даже целые автомобили, – рассказал спикер.

Он назвал нынешние меры правоохранительных органов «малоэффективными». По его словам, ужесточение административного наказания снизит количество нелегальных пунктов приема металлолома.