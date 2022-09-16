Сбор зерна к середине сентября в Башкирии составил 4,46 млн тонн

В Башкирии валовый сбор зерна к 15 сентября составил 4,46 млн тонн. Аграрии республики обмолотили почти 87% площадей с зерновыми культурами Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии валовый сбор зерна к 15 сентября составил 4,46 млн тонн. Аграрии республики обмолотили почти 87% площадей с зерновыми культурами. Об этом сообщил местный Минсельхоз.

– Всего намолотили 857,5 тыс. тонн озимого зерна при средней урожайности 32,8 центнера с гектара. Яровых зерновых и зернобобовых культур собрали 3 млн 603 тыс. тонн при урожайности 28,6 центнера с гектара, – рассказали в ведомстве.

Лидерами по намолоту зерна стали четыре района: Стерлитамакский (257,7 тыс. тонн), Илишевский (227,4), Мелеузовский (185,4) и Чекмагушевский (181,5).

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за большого урожая в Башкирии в этом году не хватило хранилищ, и часть зерен приходится складывать на землю.