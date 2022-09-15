В Башкирии простились с 25-летним Марселем Муллагалеевым, погибшим во время спецоперации на Украине

Фото: Администрация Бакалинского района РБ

В Бакалинском районе Башкирии простились с 25-летним уроженцем села Камаево Марселем Муллагалеевым, погибшим во время спецоперации на Украине. Как рассказали в районной администрации, молодой парень погиб еще 3 сентября во время выполнения боевого задания.

Марсель Муллагалеев рано остался сиротой: сначала умер отец, а вскоре ушла из жизни и мать. Опеку над 10-летним мальчиком взяла на себя его сестра – Марсель воспитывался в многодетной семье, где всегда царили любовь, взаимопонимание и поддержка. После окончания школы парень окончил Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж, где получил профессию тракториста-машиниста, а потом успел поработать вахтой на севере.

В декабре 2020 года Марсель Муллагалеев ушел в армию и служил в Санкт-Петербурге, а через полгода срочной службы заключил контракт. Будучи глубоко преданным своей Родине, он участвовал в военной спецоперации с самого начала – был наводчиком мотострелкового батальона. 3 сентября, выполняя боевое задание, погиб, до конца оставаясь верным военной присяге.

Проводить погибшего героя в последний путь пришли все сельчане, представители районной администрации, сельсовета, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также все, кто знал, любил Марселя и общался с ним. В траурном митинге принял участие и спикер Госсобрания-Курултая Борис Толкачев, который выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Погибшего воина похоронили на кладбище села Камаево. Посмертно он был награжден орденом генерала Шаймуратова.

- Марсель Муллагалеев погиб в бою, но он победил. Память о герое будет вечно жить в сердцах тех, кто знал его, любил и уважал, - отметили в администрации Бакалинского района.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Марселя Муллагалеева.