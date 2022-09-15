Дожди и +20: какой будет погода в последний рабочий день в Башкирии

Если у вас есть зонт, можно и погулять под дождем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики рассказали, какой ожидается погода в последний рабочий день в Башкирии. Пятница будет довольно жаркой, хоть и весьма дождливой. После промозглой осенней прохлады особенно приятно будет наблюдать на термометре до +20 днем, да и ночью отметка градусника опустится не ниже +9; +14 (лишь только в горных районах ночью может похолодать до +2; +7). Местами пройдут кратковременные дожди, в остальное время будет пасмурно.

В Уфе также практически весь день будет идти дождь, так что планировать прогулки по городу после последнего рабочего дня вряд ли получится, хотя, если вы захватите зонт – то почему бы и нет. Ночью будет относительно тепло – до +11, а днем столбики термометров покажут до +18.

Такая же теплая погода сохранится в Башкирии ближайшие пару-тройку дней, поэтому не упускайте шанс насладиться этим до наступления конкретных осенних холодов.