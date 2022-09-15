Скончался знаменитый академик и исследователь космоса из Уфы Альберт Галеев

Фото: ИКИ РАН

12 сентября на 81 году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый академик РАН Альберт Галеев – астрофизик, доктор физико-математических наук, крупнейший специалист в России и мире в области физики плазмы.

Альберт Галеев родился в 1940 году в Уфе. В 1957 году будущий ученый перебрался в Москву, где окончил Московский энергетический институт, параллельно стал мастером спорта по самбо. В 1964 он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук, а в 1968 году получил степень доктора физико-математических наук, став самым молодым доктором наук в СССР.

Свою научную деятельность Альберт Галеев начинал в Институте высоких температур Академии наук СССР, а в 1988 году уже возглавил институт. Большинство работ ученый посвятил исследованию физики космической плазмы. Например, он развил теорию слабого взаимодействия волн в плазме, которая послужила одним из трех блоков теории слабой плазменной турбулентности. Также ученый внес заметный вклад и в плазменную астрофизику, разработав теорию короны аккреционного диска черной дыры. Сегодня эта работа является одной из самых цитируемых в астрофизике.

Прощание с великим ученым прошло сегодня, 15 сентября, в выставочном зале Института космических исследований РАН. Почтить память Альберта Галеева собрались его многочисленные коллеги и последователи.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Альберта Галеева.