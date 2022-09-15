В Башкирии в собственном доме сгорела 59-летняя женщина, еще одному мужчине удалось спастись

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии в пожаре погибла 59-летняя женщина, ее сожителю удалось выбраться из огня.

Как сообщили в региональном МЧС, около 15.14 поступило сообщение, что в селе Дуслык Туймазинского района на улице Кооперативной горит дом. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что полыхает одноэтажный кирпичный жилой дом. Довольно быстро спасателям удалось локализовать возгорание, а потом и вовсе потушить пожар.

К сожалению, не обошлось без жертв. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тело 59-летней хозяйки дома, которая состояла на местном учете из-за злоупотребления алкоголем. Позже выяснилось, что еще одному мужчине, который находился в доме, удалось выбраться живым.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС. По факту случившегося организована проверка.