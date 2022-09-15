«Салават Юлаев» на выезде проиграл «Адмиралу» со счетом 2-0

фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 15 сентября на выезде во Владивостоке проиграл «Адмиралу» в рамках КХЛ. Матч закончился со счетом 2-0.

Обе шайбы были забиты во втором периоде. Голами в большинстве отметились Александр Горшков и Либор Шулак.

В онлайн-таблице Восточной конференции СЮ опустился на седьмую строчку. Уфимцы проиграли четыре из шести матчей в текущем сезоне. Следующая игра – вновь против «Адмирала» на выезде – состоится 17 сентября.

«Адмирал» (Владивосток) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:0 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы:

1:0 (32:45) – Александр Горшков;

2:0 (36:31) – Либор Шулак.