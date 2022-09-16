Больше всего – на 8,8% – упала стоимость репчатого лука. Сейчас килограмм обходится в 29,5 рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за неделю подешевели некоторые овощи и фрукты. Об этом свидетельствуют данные Башстата, аналитики которого сравнили цены в магазинах за 5 и 12 сентября.

Больше всего – на 8,8% – упала стоимость репчатого лука. Сейчас килограмм обходится в 29,5 рубля. Также подешевели картошка (на 4,2% – до 26,5 руб.), морковь (на 4% – до 29 руб.), яблоки (на 3,4% – до 95 руб.) и капуста (на 3,3% – до 19,5 руб.). Кроме того, упали цены на мясные консервы для детского питания (на 2,4% – до 1004 руб.), муку (на 2,2% – до 48,5 руб.) и гречку (на 2,1% – до 103 руб.).

В то же время подорожали бананы (на 2,1% – до 70 руб.) и свежие огурцы (на 3,8% – до 57,5 руб.).