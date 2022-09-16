В Уфе бойцовская собака набросилась на женщину

фото: соцсети

В Уфе бойцовская собака, которую выгуливали без поводка, набросилась на женщину. Инцидент произошел вечером 13 сентября около дома №10 по улице Владивостокской. Об этом на следующий день в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, результатом нападения стали «жуткие рваные раны» на теле пострадавшей.

Момент нападения попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как пес резко срывается с места и преследует женщину. Ей на помощь прибегают очевидцы. Также можно заметить, что женщина после полученных ран стала хромать.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Вот что там сказали: «Участковый проводит проверку. Женщине дано направление на прохождении медицинской экспертизы. По имеющейся информации, владелец собаки установлен. Он будет привлечен к установленной законом ответственности».