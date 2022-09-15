Мэр Уфы поддержал проект строительства парка аттракционов на набережной реки Белой

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на городском «инвестчасе» поддержал проект строительства парка аттракционов, который предложили разместить на набережной реки Белой

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на городском «инвестчасе» поддержал проект строительства парка аттракционов, который предложили разместить на набережной реки Белой. Об этом 15 сентября сообщила городская администрация.

– Автором [проекта] выступает [предприниматель] Ислам Салимгареев. В настоящий момент в Уфе аттракционы функционируют в парках Гафури и Кашкадан и пользуются хорошим спросом среди горожан, – передали в мэрии.

Детали проекта в администрации не озвучили.

Кроме парка аттракционов, Мавлиев также поддержал проекты строительства и реконструкции физкультурно-оздоровительного комплексов, а также создание базы отдыха с купольными шатрами.