Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 сентября 2022 17:04

Число жертв COVID-19 в Башкирии превысило 5,8 тыс. человек

С начала пандемии в республике подтвердили более 306 тыс. случаев инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии от инфекции скончались 5 801 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии от инфекции скончались 5 801 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии от инфекции скончались 5 801 человек. Об этом 15 сентября сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 581 жителям региона. Общее число случаев инфицирования в республике превысило 306 тыс.

Переболели коронавирусом более 296,7 тыс. человек, 157 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 3 558 жителей Башкирии: 236 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.