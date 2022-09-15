Число жертв COVID-19 в Башкирии превысило 5,8 тыс. человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии от инфекции скончались 5 801 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии от инфекции скончались 5 801 человек. Об этом 15 сентября сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 581 жителям региона. Общее число случаев инфицирования в республике превысило 306 тыс.

Переболели коронавирусом более 296,7 тыс. человек, 157 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 3 558 жителей Башкирии: 236 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.