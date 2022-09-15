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Происшествия15 сентября 2022 12:28

В январе-августе 2022 года грибами в Башкирии отравились 19 человек

Среди них есть один ребенок младше 14 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 17 случаев отравления грибами, при которых пострадали 19 человек, в том числе один ребенок до 14 лет

В Башкирии за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 17 случаев отравления грибами, при которых пострадали 19 человек, в том числе один ребенок до 14 лет

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башкирии за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 17 случаев отравления грибами, при которых пострадали 19 человек (+2 за месяц), в том числе один ребенок до 14 лет. Об этом 15 сентября сообщил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что основная причина отравлений – неумение распознать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное их приготовление.

Признаки интоксикации грибами проявляются через полтора-два часа после их употребления: возникают боли в голове и животе, тошнота с диареей. Параллельно с этим температура может слегка повышаться, а пульс – замедляться.