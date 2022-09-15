Мэру Кумертау объявили выговор за незаконное трудоустройство знакомой

фото: vk.com // Олег Фролов

Прокуратура Башкирии объявила выговор мэру башкирского города Кумертау Олегу Фролову – он незаконно устроил на работу в администрацию свою знакомую. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2021 года по результатам конкурса Фролов назначил начальником отдела городского хозяйства женщину, с которой он раньше работал. В момент трудоустройства сотрудница не соответствовала требованиям по квалификации, поскольку не имела высшего профессионального образования. При этом комиссия отклонила кандидатуру другого соискателя, который полностью подходил на должность.

– В последующем решением руководителя муниципалитета на женщину возложено исполнение обязанностей заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и городского хозяйства, – передали в прокуратуре.

Ведомство внесло в адрес председателя Горсовета Кумертау представление и выразило протест на незаконное распоряжение о приеме на работу. Сотрудницу в итоге перевели на нижестоящую должность, а мэру объявили выговор.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с мэра Кумертау взыскали 130 тыс. рублей за выплату компенсации уволившемуся чиновнику.