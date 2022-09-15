Усадьбу Бухартовских в Уфе продадут с третьего раза за 2 млн рублей

фото: Башкультнаследие

Мэрия Уфы продаст усадьбу Бухартовских, которая является объектом культурного наследия, индивидуальному предпринимателю Константину Куликову. Бизнесмен согласился приобрести здание за 2 млн рублей при начальной цене в один рубль. Соответствующая информация 15 сентября появилась на сайте Российского аукционного дома.

Новому владельцу по условиям соглашения нужно будет до конца 2023 году отреставрировать здание: «осуществить комплекс работ по сохранению объекта, предусматривающих противоаварийные работы, реставрацию и приспособление к современному использованию».

Летом мэрия пыталась уже дважды продать усадьбу: в июне победитель аукциона отказался покупать объект, а в августе конкурс признали несостоявшимся, поскольку его участником был признан только один претендент.

Напомним, усадьба Бухартовских находится на улице Аксакова, 48. Это здание было построено в начале XX века. В 1902-1904 года оно принадлежало семейству дворян Бухартовских. Из-за повреждений, полученных в результате поджога весной 2020 года, техническое, состояние усадьбы считается аварийным. Ранее о необходимости восстановить объект культурного наследия говорил глава Башкирии Радий Хабиров.

В состав усадьбы входят двух- и трехэтажное здания – главный дом и флигель. Их общая площадь составляет 1,19 тыс. квадратных метров.