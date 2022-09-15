В январе-августе 2022 года от отравления наркотиками в Башкирии умер 91 человек

В Башкирии за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 181 случай отравления наркотиками – на 53 больше, чем было в аналогичный прошлогодний период

В Башкирии за восемь месяцев текущего года зарегистрировали 181 случай отравления наркотиками – на 53 больше, чем было в аналогичный прошлогодний период. От передозировки запрещенными веществами в республике скончался 91 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число отравлений наркотиками приходится на столицу региона Уфу – 137 случаев. Еще семь таких инцидентов произошло в Стерлитамаке и по пять – в Туймазах и Уфимском районе.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за январь-август 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 88 человек.