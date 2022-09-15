Уфимский врач рассказал, кому нужно прививаться от гриппа и ковида в первую очередь

Главврач уфимского Центра СПИД Рафаэль Яппаров рассказал, кому нужно прививаться в первую очередь.

С постепенным похолоданием в Башкирии стало расти количество заболевших ковидом. Наряду с этим в республики фиксируются случаи случаев ОРВИ и гриппа. Издание «Молодежная Газета» со ссылкой на главврача уфимского Центра СПИД сообщает, кому нужно сделать прививки от гриппа и коронавируса в первую очередь.

По данным медика, особое внимание теме вакцинации нужно уделять детям, студентам вузов и ссузов и лицам старше 60 лет. Также Рафаэль Яппаров упомянул, что прививку должны получать представители наиболее «контактных» - медики, водители и работники ЖКХ.

- Эти люди должны быть привиты в первую очередь. Вакциной в достаточном количестве будет обеспечена вся республика. 2 400 000 доз позволяют привить почти 60% от полного населения. Думаю, что в плане вакцинации не откажут в любой поликлинике, - добавил врач.