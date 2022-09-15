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Общество15 сентября 2022 9:30

В Башкирии выплаты семьям погибших в спецоперации военных распространят на добровольцев

Соответствующее постановление подготовило местное правительство
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии региональные выплаты в 2 млн рублей семьям погибших в спецоперации на Украине военных распространят на добровольцев

В Башкирии региональные выплаты в 2 млн рублей семьям погибших в спецоперации на Украине военных распространят на добровольцев

В Башкирии региональные выплаты в 2 млн рублей семьям погибших в спецоперации на Украине военных распространят на добровольцев. Соответствующий проект постановления подготовило местное правительство. 13 сентября документ был опубликован на сайте Минтруда республики.

Напомним, ввести региональные выплаты для семей погибших в спецоперации на Украине военных в конце марта предложил Радий Хабиров. Тогда же депутаты Госсобрания-Курултая приняли соответствующий закон.

От Башкирии в специальной военной операции участвуют два добровольческих батальона: имени героев России Минигали Шаймарутова и Александра Доставалова.