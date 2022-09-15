В Уфе 15 сентября эвакуировали Центральный рынок

В Уфе ранним утром 15 сентября эвакуировали посетителей и персонал Центрального рынка

В Уфе ранним утром 15 сентября эвакуировали посетителей и персонал Центрального рынка. Об этом «КП-Уфа» сообщили в МЧС Башкирии.

– [В ТЦ произошла] ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Эвакуация была. 80 человек, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, в понедельник утром, 12 сентября, в торговом центре «Мир» в Уфе была объявлена пожарная тревога. В комплексе провели учебную тренировку.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, что будет со сгоревшем на прошлой неделе зданием ТЦ «Меркурий».