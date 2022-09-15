Мошенники оформили на жительницу Башкирии кредит в 1,5 млн рублей и сняли их со счета

Мошенники оформили на 46-летнюю жительницу башкирского города Нефтекамска кредит в 1,5 млн рублей и похитили эти деньги с ее счета

Мошенники оформили на 46-летнюю жительницу башкирского города Нефтекамска кредит в 1,5 млн рублей и похитили эти деньги с ее счета. Об этом 15 сентября сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, женщине под предлогом оказания госуслуг позвонил неизвестный. Он сказал, что ей требуется восстановить учетную запись и попросил продиктовать коды, поступающие на ее телефон. Горожанка продиктовала пароли, после чего ей стали звонить якобы сотрудники банка. Они сказали, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Чтобы убедить женщину, аферисты присылали ей поддельные договоры, где значилось ее имя. Для того, чтобы расторгнуть соглашения, звонящие вновь требовали от потерпевшей назвать коды, которые поступали на телефон. Она незамедлительно исполняла указания.

– Звонки не прекращались. Дело дошло до того, что звонящие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о недобросовестных работниках банка, которые пытаются похитить ее деньги и снова требовали назвать коды. Лишь тогда женщина решила лично сходить в банковское учреждение и разобраться в сложившейся ситуации. В офисе банка она узнала, что на нее оформлен кредит и со счета снято более полутора миллиона рублей, – рассказали в МВД.

После этого женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о краже.