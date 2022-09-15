ГИБДД Башкирии 15 сентября объявила о массовых проверках водителей автобусов

На 105-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе отдельный батальон ГИБДД и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 сентября, на 105-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии отдельный батальон ГИБДД и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов межрегиональных и междугородных маршрутов. Об этом предупредил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Мероприятия направлены на профилактику ДТП, а также соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, – сказал руководитель башкирской дорожной полиции.

Севастьянов призвал пассажиров автобусов с пониманием отнестись к проверкам.