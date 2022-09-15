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Общество15 сентября 2022 6:27

ГИБДД Башкирии 15 сентября объявила о массовых проверках водителей автобусов

Дорожная полиция проведет рейды совместно с судебными приставами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На 105-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе отдельный батальон ГИБДД и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов

На 105-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе отдельный батальон ГИБДД и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 сентября, на 105-м километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии отдельный батальон ГИБДД и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов межрегиональных и междугородных маршрутов. Об этом предупредил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Мероприятия направлены на профилактику ДТП, а также соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, – сказал руководитель башкирской дорожной полиции.

Севастьянов призвал пассажиров автобусов с пониманием отнестись к проверкам.