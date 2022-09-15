Застройщик территории бывшего «А-Кафе» ответил на претензии властей и уфимцев

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Уже долгое время в Уфе все никак не утихают страсти вокруг строящегося на месте снесенного в прошлом году «А-Кафе» жилого комплекса «The Prime». Появление объекта вызывает ряд вопросов как у горожан, так и у местных властей. Многие придерживаются мнения, что новый 25-этажный дом сооружается на территории незаконно. Также, как считают городские активисты, процесс возведения здания может навредить находящемуся поблизости Госцирку. В связи с этим застройщик организовал встречу с представителями региональных СМИ, чтобы предоставить свое видение происходящего.

РАЗРЕШЕНИЯ БЫЛИ ВЫДАНЫ ЗАКОННО

Юрист Елена Хамидуллина пояснила, что сооружение объектов может осуществляться лишь после получения разрешения на строительство, которое при условии наличия определенного перечня документов выдается в соответствии с градостроительным кодексом. По словам специалиста, застройщиком вся необходимая документация была получена.

– За период с 2019 года по 2021 было получено четыре разрешения на строительство. Ни одно из них контролирующим органом обжаловано не было, и они на сегодняшний день являются действующими, – подчеркнула юрист.

«ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ НАШ ЦИРК ОСТАЛСЯ НЕВРЕДИМЫМ»

Директор «СУ-1» Александр Янтимиров отметил, что предприятие делает все возможное для сохранности здания Государственного цирка. Для этого компанией был разработан ряд технических мероприятий.

– На основании обследования состояния конструкции Госцирка была разработана программа геотехнического мониторинга, которая предусматривает регулярное геодезическое наблюдение осадки здания. В ходе данного процесса отслеживается воздействие факторов строительства на грунт и строение. Программа наблюдения предусматривает мониторинг как в период возведения комплекса, так и в последующие два года после его окончания, – заявил Янтимиров.

Помимо прочего, на территории проводится визуально-инструментальное обследование. Все присутствующие дефекты в цирке фиксируются и периодически ведется их осмотр. Данные мероприятия производятся в том числе и для того, чтобы предвосхитить и вовремя отреагировать на возможные негативные последствия.

– Также вокруг нашего здания будет сооружена грунтовая стена глубиной в 16 метров. Без забивных методов в скважину будет заливаться бетон. Конструкция позволит ликвидировать воздействие фундамента нового строения на здание цирка. К слову, технология сооружения фундамента будущего дома так же не предусматривает забивных методов, – подчеркнул директор «СУ-1».

«НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

В 1970-х годах здание уфимского Государственного цирка было взято на учет как пятник архитектуры. А уже в 2018-ом сооружение было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения, в связи с чем районе строения была установлена защитная зона.

По словам Елены Хамидуллиной, территория строящегося дома не входит в охранные границы Госцирка.

– При этом с 2018 по 2022 годы были проведены три историко-культурных экспертизы, которые показали, что памятников архитектуры на данном земельном участке не имеется. Кроме того, застройщик получил от Башкультнаследия письмо, подтверждающее это, – отметила юрист.

К слову, уфимский Госцирк был закрыт по требованию прокуратуры еще в 2017 году. Здание признали аварийным и опасным для посещения. В прошлом году власти республики заявили, что масштабный ремонт объекта начнется этим летом, а завершить его планировалось к 450-летнему юбилею Уфы, то есть, уже через два года. Тем не менее, процесс реконструкции затягивается до сих пор.

– Властям необходимо принимать более конкретные действия по восстановлению и реконструкции цирка, а не бояться воздействия от стройки и провоцировать недовольство простых граждан, – считают представители застройщика.

Процесс по вопросу строительства высотки состоится в Арбитражном суде в следующем месяце. Юрист Елена Хамидуллина заявила о готовности компании «смело доказывать и подтверждать свою позицию».