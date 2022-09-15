Парламент Башкирии намерен упразднить местный Конституционный суд

Парламент Башкирии 22 сентября намерен принять закон, упраздняющий республиканский Конституционный суд

Парламент Башкирии 22 сентября намерен принять закон, упраздняющий республиканский Конституционный суд. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, упразднение региональных КС в срок до 1 января 2023 года предусмотрено федеральным законодательством. Инстанция должна будет завершить рассмотрение всех дел и принять по ним решения до 30 декабря.

Вместо Конституционного суда в Башкирии будет создан Конституционный совет. Ведомство возьмет на себя анализ и мониторинг законодательства на соответствие местной Конституции. Его деятельность будет регламентирована отдельным законом.

– Конституционный суд республики был создан в марте 1996 года, – напомнил Толкачев. – Республиканское законодательство тогда было «пробельным»: отдельные положения законов могли толковаться неоднозначно, и это затрудняло их применение на практике. Конституционный суд разрешал спорные дела, обеспечивая высшую юридическую силу Конституции Республики Башкортостан и способствуя таким образом становлению конституционной демократии.

По словам председателя башкирского парламента, со временем сфера деятельности КС сужалась, и депутаты пересмотрели структуру органов власти в соответствии с требованием времени.