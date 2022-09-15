В Башкирии начали строительства участка скоростной трассы М-7 «Волга»

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии сообщил, что в республике начали строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью 65 км. По его словам, дорога пойдет в обход Асяново, Лаяшты, Ишкарово, Верхнеяркеева, Исаметово и станет частью скоростной магистрали Казань – Екатеринбург. Власти намерены завершить проект в 2024 году.

– Проект дорогостоящий и важный для нашей республики. Мы получим удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны, – отметил руководитель региона.

По его словам, на трассе будет четыре полосы, запланировано также строительство барьерных ограждений и благоустройство освещения. В проекте предусмотрены два моста, девять путепроводов, шесть транспортных развязок, 18 сельхозпроездов, 70 водопропускных труб.