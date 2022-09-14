После заморозков в ближайшие три дня в Башкирии резко установится теплая погода

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Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие три дня. Если сегодня, в ночь на 15 сентября, в регионе все еще ожидают заморозки до -2°, то днем уже температура вырастет до +20°.

Также 15 сентября ночью ожидают умеренный ветер и температуру +5,+10°, заморозки 0,-2° пообещали местами. В пятницу, 16 сентября ожидаются небольшие дожди и температуру воздуха ночью +6,+11°, днем +15,+20°.

В первый день выходных, 17 сентября, пройдут также небольшие дожди и южный ветер. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +15,+20°.