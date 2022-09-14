В Уфе 17 сентября из-за «Кросса нации» перекроют улицу Перовского и Набережную

фото: ufacity.info

В Уфе в субботу, 17 сентября, с 9:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Генерала-губернатора Перовского и Набережной на участке от дома №232 до улицы Сочинской. Это связано с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации», пояснили в городской администрации 14 сентября.

Городские службы попросили жителей с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать их при планировании поездок.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с вечера 15 сентября в башкирской столице на несколько часов перекроют железнодорожный переезд.