В Башкирии мужчина погиб в садовом домике

Фото: МЧС Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии мужчина скончался в садовом домике.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что возгорание небольшого строения в СНТ произошло в Туймазах. Сообщение от очевидцев о пожаре в СНТ «Южное» поступило в МЧС в 12.30 по уфимскому времени. На место прибыл дознаватель ведомства, который установил, что огонь уничтожил небольшой садовой домик 3х4 метра.

К сожалению, внутри остатков постройки сотрудник МЧС обнаружил труп мужчины 1986 года рождения.

Сейчас во всех обстоятельствах пожара и смерти молодого мужчины разбираются сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС.