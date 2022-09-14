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Общество14 сентября 2022 14:30

В спецоперации на Украине погиб 25-летний Марсель Муллагалеев из Башкирии

Он участвовал в СВО с ее начала
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Александр Андреев

фото: vk.com // Александр Андреев

В военной спецоперации на Украине погиб 25-летний Марсель Муллагалеев из Бакалинского района Башкирии. Об этом 14 сентября сообщил глава муниципалитета Александр Андреев.

Муллагалеева призвали в армию в 2020 году. Он проходил службу в Санкт-Петербург. Через полгода заключил контракт с вооруженными силами России.

– На территории Украины находился с самого начала военной спецоперации, был наводчиком мотострелкового батальона войсковой части, – рассказал чиновник. – Марсель Муллагалеев погиб в бою, но он победил. Ценой своей жизни защитил многострадальный народ Донбасса, Россию, республику.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в СВО на Украине погиб 32-летний Зенфир Аеткулов из Абзелиловского района.