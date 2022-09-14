«Обманутые дворники» Уфы намерены объявить голодовку из-за условий и оплаты труда

фото: vk.com

Движение «Обманутые дворники» Уфы намерено с 16 сентября объявить голодовку из-за низкой заработной платы и несоблюдения условий труда. Они записали видео со своими претензиями. Запись в соцсетях 14 сентября опубликовал общественник Дильшод Шерматов

– Мы более двух лет добиваемся повышения зарплаты. Нам не выплачивают ее полном объеме по Минтруду. Мы не можем даже добиться элементарных условий для работы: инвентарем, спецодеждой, страхования жизни и здоровья. Самое главное – жизненноважный для нас вопрос – это социальное жилье. С 2009 в Башкирии не выдают социальное жилье для работников ЖКХ со стажем 10 лет, – рассказала представительница «Обманутых дворников».

Она заявила, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев не использовал свои законные возможности для решения вопроса с жильем для коммунальщиков, и потребовала его отставку.