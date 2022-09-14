Мэр Уфы назначил своим советником 71-летнего экс-прокурора города Рамиля Хакимова

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назначил своим советником 71-летнего экс-прокурора города Рамиля Хакимова. Он будет курировать правовые вопросы. Об этом 14 сентября сообщила городская администрация.

– У Рамиля Амировича огромный опыт в правовой деятельности, что, безусловно, станет хорошим подспорьем на новом месте и усилит столичную мэрию, – отметили в мэрии.

Хакимов родился в Стерлитамаке. С 1977 занимал должности стажера и старшего следователя прокуратуры родного города. В 1984 году перебрался в Уфу, где был в ведомстве старшим следователем, следователем по особо важным делам, замом прокурора Орджоникидзевского района, а также замом начальника управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Башкирии.

В 2002 году Рамиля Амировича назначили Уфимским транспортным прокурором. На этом месте он проработал пять лет, после чего стал замом руководителя СК при прокуратуре. В 2008 по 2013 год Хакимов возглавлял прокуратуру Уфы.