В Башкирии рассказали, что будет с бывшими сотрудниками IKEA в Уфе

Министерство труда Башкирии назвало «недостоверной» информацию об увольнении 318 сотрудников закрывшегося в Уфе гипермаркета IKEA, которая появилась утром 14 сентября Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Министерство труда Башкирии назвало «недостоверной» информацию об увольнении 318 сотрудников закрывшегося в Уфе гипермаркета IKEA, которая появилась утром 14 сентября.

– Информация, распространяемая СМИ о массовом высвобождении 318 сотрудников IKEA, является недостоверной, – передали в пресс-службе ведомства. – С теми сотрудниками IKEA, которые высвободились в летний период по соглашению сторон, заблаговременно были проведены консультации по увольнению в соответствии с трудовым кодексом, за два месяца были выданы уведомления о расторжении договора и произведены выплаты, в том числе на особых условиях для социально-уязвимых категорий граждан.

В Минтруде добавили, что часть сотрудников IKEA перешла работать в другие гипермаркеты и предприятия: в Auchan, LeroyMerlin, Askona, Kumpan. Другие работники обратились в центр занятости населения Уфы. Им сейчас помогают найти новую работу. Также часть персонала «продолжает работу в рамках деятельности компании IKEA». Чем именно занимаются эти сотрудники, не уточняется.

Напомним, магазины IKEA как в Уфе, так и по всей России приостановили работу 4 марта. За день до этого горожане устроили там давку. Изначально предполагалось, что шведские гипермаркеты будут закрыты только до 31 мая, однако руководство компании приняло решение «поставить на паузу» бизнес в России.