Уфимские врачи регулярно делают операцию, которая ранее считалась уникальной

Фото: Республика Башкортостан

Врачи детской клинической больницы №17 делают уникальные операции по исправлению «впалой груди».

О достижении уфимских медиков сообщает издание «Республика Башкортостан». Главврач больницы рассказала журналистам, что ранее подобные операции по исправлению «впалой груди» считались уникальными, а сейчас врачи ГДКБ 17 проводят более десятка таких хирургических вмешательств. При этом хирурги делают их без лишних разрезов. Такая патология чаще всего встречаются у мальчиков, а исправляют ее после того, как закончилось формирование грудной клетки.

Помимо этого, в больнице проводят операции по удалению кист в почках. Опытные врачи делают их лапароскопическим методом с помощью всего нескольких проколов. Из-за этого маленькие пациенты встают с постели уже на следующий день после операции.