Уфимка продает уникальный Коран, которому 140 лет

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Уфимка продает старинный Коран за 2,5 миллиона рублей.

Необычное объявлением разметили на популярном тематическом сайте по продаже вещей. Уфимка продает древний Коран, который, по ее словам, выпустили в 1882 году. Уникальный экземпляр священной для любого мусульманина книги она оценила в 2,5 миллиона рублей.

Девушка объяснила, что реликвия досталась ей по наследству от родителей и Коран «намолен веками». Стоимость священной книги ей помог определить эксперт, которому она показала Коран.

Уфимка отмечает, что у нее нет возможности правильно ухаживать за старинной книгой, поэтому она решилась продать семейную реликвию. Сделку она хочет совершить через банковскую ячейку.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре в Башкирии сохранилась копия Корана. Примечательно, что дом, в котором находился экземпляр, полностью выгорел.