Из-за закрытия магазина IKEA в Уфе уволят 318 человек

В Уфе из-за закрытия магазина IKEA уволят 318 человек Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе из-за закрытия магазина IKEA уволят 318 человек. Об этом со ссылкой на Минтруд Башкирии сообщило «РБК-Уфа».

2 сентября представители ведомства встретились с администрацией филиала гипермаркета. Стороны договорились об организации встречи с работниками, чтобы проинформировать их об услугах центров занятости населения и возможностях дальнейшего трудоустройства.

По данным регионального Минтруда, часть уволенных сотрудников уже подыскала себе работу в других торговых и сервисных предприятиях.

Напомним, магазины IKEA как в Уфе, так и по всей России приостановили работу 4 марта. За день до этого горожане устроили там давку. Изначально предполагалось, что шведские гипермаркеты будут закрыты только до 31 мая, однако руководство компании приняло решение «поставить на паузу» бизнес в России.