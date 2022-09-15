Башкирия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

Башкирия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта // фото: правительство РБ

Башкирия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Подписи под соответствующим соглашением поставили министр спорта региона Руслан Хабибов и хоким Намангансой области Шавкат Абдуразаков. Об этом 14 сентября сообщило республиканское правительство.

– Предусмотрен обмен программами, опытом и информацией, представляющими взаимный интерес, между спортивными государственными организациями, спортивными учебными заведениями, федерациями и другими спортивными структурами сторон, – рассказали в кабмине Башкирии.

Сотрудничество предполагается в форме курсов, семинаров, симпозиумов и конференций, фестивалей и выставок, программ развития спорта и налаживания системы спортивного обмена, консультаций и рабочих визитов.

Напомним, Башкирия начала выстраивать с Узбекистаном тесные взаимоотношения в мае текущего года. Тогда глава республики Радий Хабиров посетил страну в составе делегации чиновников и бизнесменов.