В Башкирии водитель Hyundai Santa Fe попал в ДТП и скончался в больнице от инфаркта

фото: ГИБДД РБ

В Кигинском районе Башкирии водитель легковушки попал в ДТП и скончался в больнице от инфаркта. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась днем 13 сентября. На 247 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка рядом с деревней Теплый ключ. Там 76-летний житель Челябинской области за рулем Hyundai Santa Fe вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу, и вечером того же дня он скончался. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.

Госавтоинспекция назначила судмедэкспертизу.