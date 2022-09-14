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Происшествия14 сентября 2022 6:44

В Башкирии водитель Hyundai Santa Fe попал в ДТП и скончался в больнице от инфаркта

Мужчина умер через несколько часов после аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Кигинском районе Башкирии водитель легковушки попал в ДТП и скончался в больнице от инфаркта. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась днем 13 сентября. На 247 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка рядом с деревней Теплый ключ. Там 76-летний житель Челябинской области за рулем Hyundai Santa Fe вылетел в кювет, где машина опрокинулась. Водителя с различными травмами доставили в больницу, и вечером того же дня он скончался. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.

Госавтоинспекция назначила судмедэкспертизу.