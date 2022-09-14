В Башкирии один человек погиб и трое пострадали во врезавшейся в дерево ВАЗ-2106

фото: ГИБДД РБ

В Мечетлинском районе Башкирии один человек погиб и еще трое пострадали во врезавшейся в дерево легковушке. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло в седьмом часу вечера 13 сентября. На первом километре автодороги Новомуслимово-Такино 60-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106 съехал в кювет и врезался в дерево.

– Водитель от полученных травм скончался. Трое пассажиров, мужчины 58, 47 и 30 лет, госпитализированы, – передали в дорожной полиции.

По факту аварии проводится проверка. В каком состоянии находится водитель, станет известно позже. ГИБДД назначила соответствующую химико-токсикологическую экспертизу.