Башкирия получит еще 3,2 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы

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Башкирия получит еще 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М-5. 1,3 млрд из этой суммы будут выделены в текущем году. Об этом 13 сентября сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

– Полная готовность объекта на сегодня - более 53%. Строительство Восточного выезда планируют завершить в конце 2023, – отметил чиновник.

Напомним, Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с трассой М-5. Он предусматривает строительство тоннеля (протяженность – 1,2 километра), моста через реку Уфу с эстакадой (2,7 км) и платной автомобильной дороги (10 км).